"Счастлива до дрожи": Ольга Бузова снова подтвердила роман с блогером Давидом Манукяном
В последнем предновогоднем выпуске шоу "План Б" телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова снова косвенно подтвердила роман с блогером Давидом Манукяном. Все чаще знаменитостей видят вместе, однако прямо говорить об отношениях они отказываются. На вопрос юмориста Тимура Батрутдинова звезда ответила, что она "счастлива до дрожи".
Уже несколько месяцев в СМИ и в Сети обсуждают возможный роман между Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном. Звезды продолжают публиковать совместные вайны и клипы, показывать в Instagram в Stories нежные чувства, а недавно блогер даже публично признался в любви к своей избраннице. Ольга Бузова уже выбрала виллу на Бали, где она, видимо, не одна, будет встречать Новый год, а в Сети ходят слухи, что летом состоится свадьба знаменитостей.
Сегодня на экраны выйдет последний выпуск шоу "План Б", где Ольга Бузова ответила на вопрос друга и юмориста Тимура Батрутдинова касательно ее личной жизни. Певица отметила, она счастлива "до слез, до дрожи", добавив, раньше и не знала, что такое может быть. Возможно, подробности звезда расскажет позже.
Уже несколько месяцев в СМИ и в Сети обсуждают возможный роман между Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном. Звезды продолжают публиковать совместные вайны и клипы, показывать в Instagram в Stories нежные чувства, а недавно блогер даже публично признался в любви к своей избраннице. Ольга Бузова уже выбрала виллу на Бали, где она, видимо, не одна, будет встречать Новый год, а в Сети ходят слухи, что летом состоится свадьба знаменитостей.
Сегодня на экраны выйдет последний выпуск шоу "План Б", где Ольга Бузова ответила на вопрос друга и юмориста Тимура Батрутдинова касательно ее личной жизни. Певица отметила, она счастлива "до слез, до дрожи", добавив, раньше и не знала, что такое может быть. Возможно, подробности звезда расскажет позже.