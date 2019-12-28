Девочка 6 лет из Великобритании спасла свою мать от смерти во время полёта на Крит





Сидящие поблизости попутчики не заметили, что женщина оказалась в обмороке. Дочь британки посчитала, что с её матерью что-то случилось. Девочка схватила за руку одного из бортпроводников и начала молить об оказании помощи. Экипаж тут же привлёк к ситуации медиков, которые могли пребывать в салоне самолёта. Просьба получила отклик со стороны врача-терапевта, который сидел позади девочки. Он сообщил, что у пассажирки мог случиться ишемический инсульт, после чего потребовал незамедлительно посадить самолёт по экстренной процедуре.Британка была транспортирована в медучреждении в состоянии комы. В себя она пришла по прошествии 10 дней. Согласно её словам, невзирая на проблему в виде паралича ног и левой руки, она испытывает большую благодарность к дочери. Последняя смогла предотвратить «гораздо худший исход»., - сообщила женщина во время общения с журналистами.Врачи отметили, что инсульт спровоцировало наличие воздушного пузырька в вене. Последний достиг мозга женщины, когда поменялось давление окружающей среды при подъёме самолёта. Британка пребывала под наблюдением специалистов одной из больниц Италии на протяжении 6 недель, после чего ее транспортировали в реабилитационный центр на территории британского Вулверхэмптона, где ей предстояло пройти длительный курс по восстановлению организма. Оплатить стоимость медицинских услуг в объёме свыше 30 тысяч евро женщине помогли пожертвования, переданные в специально сформированный фонд. За девочкой 6 лет теперь присматривает бабушка, которой для этого пришлось оставить дом на острове Крит и перебраться к родственникам в Великобританию.