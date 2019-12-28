Российские автовладельцы все реже стали ремонтировать авто на СТО





В других странах мира автовладельцы наоборот предпочитают ремонтировать машину у официальных дилеров. Они считают, что это позволит увеличить срок эксплуатации транспортного средства, а также избежать встречи с неквалифицированным мастером. В России же ситуация ровно противоположная. Уже при подходе к концу гарантийного обслуживания автолюбители начинают заниматься самостоятельным ремонтом машин.Это связано еще с советской традицией. Тогда не существовало широко развитой сферы обслуживания автомобилей, поэтому владельцы были вынуждены решать все проблемы самостоятельно. Сейчас этому мешает планомерное усложнение моделей, а также использования в них электроники, но даже такие трудности не могут остановить местных автолюбителей.В России появилась услуга «самогараж». Предприниматели предлагают россиянам полностью оборудованный гараж, имеющий всю современную технику и инструменты, обычно использующиеся на СТО. Это позволяет человеку самостоятельно ремонтировать свое авто и при этом не испытывать проблем с подручными средствами.При этом на СТО российские автолюбители заезжают в среднем 4 раза в год: два раза для смены шин, один раз на ТО, а также в случае аварии.