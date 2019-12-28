У звезд "Дома-2" Марины Африкантовой и Романа Капаклы есть брачный договор





В ходе программы Роман Капаклы признался, что квартира, выигранная им в прошлом году, к его супруге не имеет никакого отношения, она принадлежит только спортсмену. Для многих подписание одной из самых рейтинговых пар брачного контракта стало неожиданностью, как и новость о квартире.Более того, судя по всему, выигранную Мариной Африкантовой машину Роман Капаклы тоже считает своей, прежде он рассказывал, что у блондинки есть более дорогая модель, на которой она ездит, да и красный цвет звезда реалити-шоу не любит, в отличие от спортсмена, который готов даже покупать одежду того же цвета.Пара также снова ответила на вопросы о детях, Марина Африкантова, как и прежде, считает, что нужно рожать, когда они встанут на ноги, а Роман Капаклы якобы не хочет воспитывать наследников в Периметре.