Елена Малышева поделилась советами, как отметить Новый год без похмелья

В первую очередь Елена Малышева советует отказаться от питья алкоголя на голодный желудок. В таком случае он быстро впитается и сразу начнет влиять на состояние человека. Перед употреблением спиртных напитков стоит хорошо поесть. Телеведущая советует отдавать предпочтение продуктам, содержащим цинк, – устрицы, лосось и тыквенные семечки.Следующий важный совет, помогающий отметить Новый год без похмелья, – это вода. Елена Малышева советует людям каждый раз запивать алкоголь стаканом воды. Спиртное приводит к обезвоживанию организма, поэтому необходимо поддерживать водный баланс. Также важно отдавать предпочтение бесцветному спиртному, так как оно менее опасно для здоровья человека. После этого повторяется совет насчет стакана воды, специалист рекомендует не забывать об этом в течение всего празднования.Употребление алкоголя приводит к расширению сосудов и плохому самочувствию. Именно поэтому Елена Малышева советует во время празднования выпить чашку кофе. Он позволит сузить сосуды и нормализировать состояние человека. После празднования Нового года людям нужно хорошо выспаться, а если после пробуждения у них будет болеть голова – стоит выпить таблетку. Однако врач не рекомендует злоупотреблять спиртным, чтобы не испортить себе и другим праздник.