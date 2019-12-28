Компания Huawei готовится выпустить полностью беспроводные наушники NovaBuds





Инсайдеры сообщают о том, что к выпуску готовятся беспроводные наушники погружного типа. В комплект поставки могут войти модули для левого и правого уха, а также специальный футляр для подзарядки. Недавно сообщалось о планах Huawei создать отдельный бренд смарт-устройств, а беспроводные наушники NovaBuds имеют шанс стать одним из первых устройств в семействе.Имеются сведения, что Huawei NovaBuds будут представлены на выставке CES 2020, которая состоится в начале января в Лас-Вегасе. Также удобным для презентации станет мероприятие MWC 2020, которое запланировано на 24-27 февраля в Барселоне.