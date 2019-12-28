Ученые их России создали свинцовую «шапочку» для защиты космонавтов от радиации на Луне





Вячеслав Шуршаков, занимающий пост главы отделения по вопросам поиска радиационной безопасности для пилотируемых космических путешествий в Институте медбиопроблем РАН, сообщил о появлении новой разработки локальной защиты. Специальные свинцовые колпаки призваны обеспечить защиту от проникновения радиационного излучения во время движения к Луне.Помимо использования такой «шапочки», предусмотрены дополнительные системы непосредственно на корабле «Орёл». Этот аппарат оснащён собственными механизмами обеспечения здоровой среды для космонавтов. Локальная защита позволит снизить негативное влияние со стороны космической среды в виде излучения и дрейфующих частиц тяжелых металлов. Такие меры являются значимыми при совершении полётов за границами магнитосферы Земли, которая отражает либо существенно ослабляет космическое излучение.В соответствии с утверждёнными планами, самый первый тестовый запуск корабля «Орёл» должен состояться в конце лета либо начале осени 2023 года. Старт проведут при помощи РН «Ангара-А5» с площадки космодрома Восточный.