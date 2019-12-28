Ученые установили, что полные мужчины занимаются сексом чаще худых





Ученые из Университетского колледжа Лондона и Университета Англии им. Раскина провели исследование с участием 5 тысяч представителей сильного пола старше 50 лет. Оказалось, что полные мужчины чаще худых занимаются сексом. Они реже жалуются на свою интимную жизнь и считают себя полностью удовлетворенными. Причину ученые видят в том, что такие представители сильного пола имеют большую уверенность.У полных мужчин она базируется на целом ряде факторов. Обычно они уже имеют постоянного партнера, с которыми долго находятся в отношениях. Именно поэтому такие люди перестают следить за своим лишним весом. Они практически не занимаются спортом, а также редко отказывают себе во вкусной пище. Все это позволяет им сохранять уверенность в себе, что помогает в интимной жизни. При этом худые мужчины являются самокритичными и часто следят за своей фигурой. Они сомневаются в своей привлекательности, что и приводит к проблемам в сексе.Недавнее американское исследование говорит о любви женщин к полным мужчинам. Их дамы считают более надежными и привлекательными. При ученые отмечают, что речь про тех, у кого есть лишь небольшой лишний вес.