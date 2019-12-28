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Актеры “Сватов” за время работы над сериалом столкнулись с серьезными жизненными испытаниями

Актеры сериала “Сваты” за 11 лет работы над проектом столкнулись с серьезными жизненными испытаниями. Стало известно, кто из исполнителей ролей смог преодолеть болезни, а также восстановиться после выкидыша.

Популярный актер Федор Добронравов в 2018 году перенес инсульт, в связи с чем на несколько месяцев пропал со сцены. Вскоре он смог перебороть последствия приступа и вернулся к работе. Артист уверен, жизненные истории, которые описываются в “Сватах” чаще всего находят отклик у зрителя, поэтому он не сомневается, что съемки возобновят в ближайшее время. Татьяна Кравченко призналась, что многие годы терпела побои от мужа, с которым решила расстаться. После тяжелого развода актрисе помогает восстановиться работа. Анатолий Васильев пропал с экранов после четвертого сезона, что связывали со ссорами на съемочной площадке. За последние несколько лет артист перенес инфаркт, а также пережил депрессию на фоне невостребованности.

Людмила Артемьева развелась с мужем, который часто устраивал скандалы дома и злоупотреблял спиртным, а с новым возлюбленным у нее появился шанс завести ребенка. Однако на последних месяцах беременности произошел выкидыш. Олеся Железняк пережила смерть родителей, но в тот период ее поддержали муж и сын. Сейчас актриса воспитывает четверых наследников и продолжает работать в кино и театре. Даниил Белых, исполнивший в Сватах" роль зятя Ивана Будька, одновременно пережил развод и потерю отца.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:22

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