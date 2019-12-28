Настасья Самбурская преобразилась в женщину-вамп

На своей странице Instagram Настасья Самбурская опубликовала фотографию, на которой можно увидеть ее позирующую в образе женщин-вамп. Для воплощения стиля Диты фон Тиз модель использовала черное платье без бретелей, оголяющее плечи и руки, с высоким разрезом и ярко-красные туфли. Волосы актриса убрала в модную прическу в ретро стиле и дополнила образ красной помадой. В качестве подписи звезда поинтересовалась у своих подписчиков, нравится ли им фотография.Фолловеры принялись осыпать комплиментами знаменитость и написали, что всё идеально смотрится: и туфли, и платье, и прическа, и губы. Самбурскую даже в комментариях назвали «роковой женщиной, мечтой русского поэта». На данный момент снимок заслужил более 145 тысяч одобрительный «лайков» и около 2 тысяч комментариев.Оказывается, фото, которым решила похвастаться Настасья Самбурская в своём Instagram, был ответом на критику её образа на презентации первого парфюма Philipp Plein «The $kull». Так, подписчикам не понравилось, что актриса под чёрно-серый наряд использовала розовые туфли. Тогда многие обвинили модель в безвкусице, однако были и те, кто восхищался нестандартным решением звезды.