Ученые назвали 536 год нашей эры самым страшным в истории человечества





Об этом особенном времени можно немало узнать из трудов историка Прокопия Касарийского. В своих книгах он описывал ситуацию, когда люди, жившие в Европе и Азии, были вынуждены в течение 18 месяцев подряд пребывать без солнечного света. Все небо было затянуто смогом, из-за чего многие государства и города понесли непоправимый экономический и демографический урон. Данные события, имевшие место в 536 году н. э., подтверждаются и другими источниками.Ученые же захотели узнать, какое природное событие стало причиной такой страшной для всего человечества ситуации. Для этого специалисты проанализировали ледники Швеции, способные подробно рассказать о климате, сложившемся в этой части мира в 536 году.Оказалось, причиной страшных событий стало извержение вулкана в Исландии. Тогда в атмосферу планеты было выброшено огромное количество пепла и других продуктов горения. Уже одного этого стало достаточно, чтобы негативно сказаться на жизнедеятельности жителей всех Земли, однако ситуация усложнилась. Произошло еще несколько подобных извержений, которые в результате привели к 18 месячному смогу, не пропускающему через себя солнечный свет.