АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Мальчики-подростки агрессивно относятся к девушкам из-за влияния…
EUR 69.03 USD 62.03
Курс валют на 28.12.2019

Ученые назвали 536 год нашей эры самым страшным в истории человечества

Ученые провели необычнее исследование и рассказали о том, как люди в 536 году н. э. 18 месяцев подряд прожили без солнечного света. Ученые назвали это самым страшным годом в истории человечества, а также объяснили, что тогда на самом деле произошло.
Ученые назвали 536 год нашей эры самым страшным в истории человечества

Об этом особенном времени можно немало узнать из трудов историка Прокопия Касарийского. В своих книгах он описывал ситуацию, когда люди, жившие в Европе и Азии, были вынуждены в течение 18 месяцев подряд пребывать без солнечного света. Все небо было затянуто смогом, из-за чего многие государства и города понесли непоправимый экономический и демографический урон. Данные события, имевшие место в 536 году н. э., подтверждаются и другими источниками.

Ученые же захотели узнать, какое природное событие стало причиной такой страшной для всего человечества ситуации. Для этого специалисты проанализировали ледники Швеции, способные подробно рассказать о климате, сложившемся в этой части мира в 536 году.

Оказалось, причиной страшных событий стало извержение вулкана в Исландии. Тогда в атмосферу планеты было выброшено огромное количество пепла и других продуктов горения. Уже одного этого стало достаточно, чтобы негативно сказаться на жизнедеятельности жителей всех Земли, однако ситуация усложнилась. Произошло еще несколько подобных извержений, которые в результате привели к 18 месячному смогу, не пропускающему через себя солнечный свет.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:33

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
У звезд "Дома-2" Марины Африкантовой и Романа Капаклы есть брачный…
Ученые назвали 536 год нашей эры самым страшным в истории…
Актеры “Сватов” за время работы над сериалом столкнулись с серьезными жизненными…
Ученые ограничили пребывание космонавтов на Луне сроком в 2…
Настасья Самбурская преобразилась в…
Кардиолог из Нью-Йорка подал иск на Apple за использование его технологии отслеживания сердечного…
Названы лучшие рамные внедорожники с АКПП на рынке…
Психологи дали рекомендации, как избежать стресса тем, кто не любит Новый…
Названы лучшие современные российские фильмы про Новый…
Любовь Успенская "с размахом" отметила день рождения дочери Татьяны…
Супруга Александра Малинина Эмма похвасталась фигурой в бикини на отдыхе в…
В Турции впервые создали собственный автомобиль…
Психолог Пол Блум назвал способность сопереживать переоцененной и приводящей к…
Лера Кудрявцева в Instagram представила извлеченный из груди протекший…
Дмитрий Песков больше месяца не виделся с женой Татьяной Навкой из-за ее…
Названы 6 продуктов для преодоления плохого настроения при помощи…
В МВД Казахстана озвучены вероятные причины крушения самолета…
«У меня проблемы с кожей»: Как звезда «Дом-2» Даня Сахнов лечится от…
Евгения Медведева извинилась за холодную реакцию на поддержку фанатов после…
"Уходил спать в другую комнату": Влад Топалов признался, что проявлял слабость после рождения…
Американцы все чаще страдают ожирением, но считают это…
Супруга Евгения Алдонина сводила дочь Юлии Началовой Веру в цирк братьев…
Смартфон Samsung Galaxy A30s получил больший объём памяти и стал…
Ким Кардашьян нарушила запрет мужа Канье Уэста, сделав макияж их болеющей дочери…
Строгая диета способна усилить у людей чувство…
Актер Том Хэнкс получил гражданство…
Виктор Дробыш потратил более миллиона долларов на открытие школы…
Стали известны самые главные открытия ученых о головном мозге в уходящем…
Складной смартфон Samsung назвали самым провальным устройством 2019…
Арабский эксперт указал неправильные привычки…
Экологи проекта “Чистые игры” назвали способы встретить Новый год без…
Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин пожаловался, что на него нападал Стас…
Космические исследования в уходящем году позволили узнать больше о…
Дана Борисова считает экс-супруга Максима Аксенова чужим человеком: "Занимались сексом…
Петр Чернышев вышел на лед с годовалой дочерью Милой на…
Ученые: Мальчики-подростки агрессивно относятся к девушкам из-за влияния…
«Сильным личностям сложно ужиться»: Иван Телегин призвал не винить в их с Пелагеей разрыве «третьих…
Vivo патентует смартфон с четырьмя фронтальными…
Влад Топалов рассказал, как сильно скучает по улетевшей на Бали жене Регине…
Певица Натали рассказала об успешной сдаче ЕГЭ её сыном…
Просмотреть все новости