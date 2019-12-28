Ученые ограничили пребывание космонавтов на Луне сроком в 2 месяца





Исходя из расчетов специалистов, лишь 2 месяца можно считать безопасным периодом нахождения на Луне. По словам Вячеслава Шуршакова из Института медбиопроблем РАН, дозировка облучения на спутнике Земли составляет порядка 1,4 миллизиверта ежесуточно., - отметил ученый.При этом поблизости от Луны на астронавтов влияет галактическое космическое излучение, а также тяжелые заряженные частицы, чего не происходит на околоземной орбите. Дополнительные факторы воздействия негативно отражаются на функционировании ЦНС. Данная особенность вызывает появление проблем в работе памяти, проведении различных операций, а также состоянии вестибулярного аппарата. В числе иных неблагоприятных условий отмечается потеря кальция костными тканями, гиподинамия, а также недостаток влияния магнитного поля. Шуршаков подчеркнул, что, учитывая все указанные факторы на Луне и приближенном к ней пространстве, период относительно безопасного пребывания ограничен сроком в 60 дней.