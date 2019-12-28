Ученые ограничили пребывание космонавтов на Луне сроком в 2 месяца
Ученые ввели ограничение по времени пребывания космонавтов на Луне. Максимальный срок был лимитирован отметкой в 2 месяца, поскольку человек на естественном спутнике планеты получает определённую дозу радиационного облучения.
Исходя из расчетов специалистов, лишь 2 месяца можно считать безопасным периодом нахождения на Луне. По словам Вячеслава Шуршакова из Института медбиопроблем РАН, дозировка облучения на спутнике Земли составляет порядка 1,4 миллизиверта ежесуточно.
«Говоря об этом вопросе формально, космонавту в течение всей своей жизни можно оставаться на поверхности Луны или в приближенном пространстве не дольше 2 лет», - отметил ученый.
При этом поблизости от Луны на астронавтов влияет галактическое космическое излучение, а также тяжелые заряженные частицы, чего не происходит на околоземной орбите. Дополнительные факторы воздействия негативно отражаются на функционировании ЦНС. Данная особенность вызывает появление проблем в работе памяти, проведении различных операций, а также состоянии вестибулярного аппарата. В числе иных неблагоприятных условий отмечается потеря кальция костными тканями, гиподинамия, а также недостаток влияния магнитного поля. Шуршаков подчеркнул, что, учитывая все указанные факторы на Луне и приближенном к ней пространстве, период относительно безопасного пребывания ограничен сроком в 60 дней.
Исходя из расчетов специалистов, лишь 2 месяца можно считать безопасным периодом нахождения на Луне. По словам Вячеслава Шуршакова из Института медбиопроблем РАН, дозировка облучения на спутнике Земли составляет порядка 1,4 миллизиверта ежесуточно.
«Говоря об этом вопросе формально, космонавту в течение всей своей жизни можно оставаться на поверхности Луны или в приближенном пространстве не дольше 2 лет», - отметил ученый.
При этом поблизости от Луны на астронавтов влияет галактическое космическое излучение, а также тяжелые заряженные частицы, чего не происходит на околоземной орбите. Дополнительные факторы воздействия негативно отражаются на функционировании ЦНС. Данная особенность вызывает появление проблем в работе памяти, проведении различных операций, а также состоянии вестибулярного аппарата. В числе иных неблагоприятных условий отмечается потеря кальция костными тканями, гиподинамия, а также недостаток влияния магнитного поля. Шуршаков подчеркнул, что, учитывая все указанные факторы на Луне и приближенном к ней пространстве, период относительно безопасного пребывания ограничен сроком в 60 дней.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:16