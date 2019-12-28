Кардиолог из Нью-Йорка подал иск на Apple за использование его технологии отслеживания сердечного ритма





По словам известного кардиолога, эта ситуация началась еще во второй половине 2017 года. Тогда специалист обратился в Apple и сообщил им о том, что их «умные» часы Apple Watch применяют его методику отслеживания сердцебиения человека с помощью нерегулярного ритма сердца. Доктор хотел решить данный вопрос полюбовно, однако его требования были полностью проигнорированы.Недавно кардиолог подал документы в суд Бруклина, в них доказывается, что Apple использует его технологию определения сердечного ритма, но при этом никак с ним не сотрудничает. Врач хочет получить компенсацию за понесенный ущерб, а также заставить технологический гигант согласовывать с ним использование данной методики в своих устройствах. Специалист не исключает, что запретит применять данный метод, ведь компания поступила по отношению к нему недобросовестно.Речь идет про способ обнаружение фибрилляции предсердий, так называется нарушение сердечного ритма. Специалист заявляет, что именно он предложил диагностировать подобное состояние с помощью отслеживания нерегулярных ритмов сердцебиения на основании продолжительных непрерывных выборок данных.