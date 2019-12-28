Названы лучшие рамные внедорожники с АКПП на рынке России





Автомобили с автоматической КПП пользуются большей популярностью по сравнению с моделями, имеющими традиционную “механику”. Специальная электроника позволяет водителям чувствовать себя уверенно в городе, не ощущая дискомфорта. Также эта система помогает лучше справляться с пробуксовкой и другими нюансами бездорожья, что делает внедорожники с АКПП более востребованными. Одной из самых популярных моделей стала Toyota Land Cruiser Prado, предлагающая широкую моторную гамму. Еще одним востребованным “рамником” является Mitsubishi Pajero Sport. В качестве трансмиссии у него установлена 8-скоростная АКПП, предлагающаяся с дизелем и бензиновым V6.Отечественный УАЗ “Патриот” недавно обзавелся современной 6-диапазонной "автоматикой". Эта система работает исключительно в паре с 2,7-литровым бензиновым мотором на 149 л. с.