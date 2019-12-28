Психологи дали рекомендации, как избежать стресса тем, кто не любит Новый год





Как известно, не все приближающимся новогодним праздникам. Есть и те, кто не просто не любит их отмечать, но и испытывают дискомфорт в такое время. Это происходит потому, что вокруг много суеты, большинство людей радуются данному периоду, совершают покупки, обдумывают меню и энергично готовятся, чтобы все прошло замечательно. Психолог считает, нет ничего плохого в нелюбви к Новому году. В том случае, если человек не считает нужным заниматься тем, что делают все остальные, то стоит сделать передышку и отдохнуть.Психолог Ольга Маховская советует всем тем, кто не любит новогоднюю суету, собраться компанией и отметить праздник необычно, не придерживаясь каких-либо традиций. Обезопасить себя от назойливых родственников можно, придумав очень важную поездку. Прежде всего, не стоит испытывать за это чувство вины. Данное время можно посвятить хобби или творческому самовыражению. Трудоголикам даже новогодние праздники поможет пережить любимая работа. Психологи считают, во время новогодних праздников не стоит загонять себя в рамки, а проводить время так, как хочется.