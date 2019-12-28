Любовь Успенская "с размахом" отметила день рождения дочери Татьяны Плаксиной

Известно, что 27 декабря дочери певицы Татьяне Плаксиной исполнилось 30 лет. Любовь Успенская считает этот день одним из наиболее значимых. В своем микроблоге артистка обратилась к наследнице, отметив, она испытывает чувство радости от того, что наследница здорова и улыбается. Звезда призналась, дочь делает ее очень счастливой. В честь этого события семья решила устроить большой праздник, на котором присутствовали лучшие артисты страны, а также друзья и близкие. Успенская поблагодарила всех за то, что в такой особенный день были рядом.В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям, а также назвали слова Успенской трогательными. Под публикацией свои пожелания оставили Николай Басков, Юлия Савичева, Юлия Ковальчук, Александр Ревва, Эвелина Бледанс, Наташа Королева, Анита Цой и многие другие.