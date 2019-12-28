В Турции впервые создали собственный автомобиль TOGG





Несмотря на то, что в Турции достаточно давно собирают транспортные средства по лицензии других марок, свой производитель у государства появился первый раз. Дебютный показ прототипа от марки TOGG проходил под руководством президента этой страны Реджепа Эрдогана. Автомобиль представляет собой кроссовер среднего размера, использующий электрический двигатель при размере колёсной базы в 2,8 м. Планируется расширить ассортимент продукции TOGG другими 4 моделями. Одна из них получит корпус компакт-кросса. Другие будут выполнены в формате компактвэна, седана, а также хэтчбека. Создание этого модельного ряда инженеры производителя надеются закончить к 2030 году.Первый кроссовер от бренда TOGG появится в модификации с двигателем производительностью 200 «лошадок». В качестве альтернативы будет создана модификация с вдвое большей мощностью при размещении по одному двигателю на каждой из осей. Младшая конфигурация обеспечивает набор скорости в 100 км/ч за 7,6 с, тогда как старшая — за 4,8 с. Встроенный аккумулятор дает итоговый запас движения в 500 км. Предусмотрен механизм быстрого заряда батареи, позволяющий восстановить ёмкость всего за 30 минут. Из интегрированных технологий внимание привлекает система «автопилота» третьего уровня.Создание автозавода на территории Турции будет завершено в 2021-м, а спустя год планируется выпуск серийной сборки электрического кроссовера. Постепенно компания TOGG намерена выйти на экспортные каналы распространения своей продукции.