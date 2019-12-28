Названы лучшие современные российские фильмы про Новый год





Первый из них – «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2». Это продолжение одноименной первой части, вышедшей в 2018 году. Тогда в прокате фильм собрал 1,7 млрд рублей, поэтому никто не сомневался в том, что в следующем году выйдет продолжение. Прокат картины начался совсем недавно, а ее результаты по кассовым сборам уже можно назвать хорошими. Следующий фильм для просмотра на Новый год – «Елки Последние». В 2010 году в прокат вышла первая картина франшизы, и с тех пор это стало хорошей новогодней традицией. В 2018 году появилась последняя часть серии, получившая отличные отзывы.Фильм «Страна чудес» очень похож на «Елки», так как тоже состоит из историей отдельных персонажей, занимающихся подготовкой к Новому году. Особенностью картины является то, что в конце истории все действующие лица встречаются друг с другом. «Дед Мороз. Битва Магов» оказался первым российским фильмом, являющимся масштабным новогодним фентези. Одну из главных ролей в нем сыграл Федор Бондарчук.Закрывает список лучших современных российских фильмов на Новый год «Со мною вот что происходит». В 2012 году лента получила отличные оценки и номинацию на «Кинотавре». Актерский дуэт Гоши Куценко и Виктора Шамирова запомнился многим.