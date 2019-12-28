«У меня проблемы с кожей»: Как звезда «Дом-2» Даня Сахнов лечится от прыщей





Даниил Сахнов достаточно давно страдает от того, что у него не совсем совершенная кожа. Практически весь личный блог Даниила сейчас говорит, как бороться с подобными проблемами.В социальных сетях Сахнов сам признался, что хочет избавиться от этой проблемы. По его словам, уже с лета он предпринимал серьезные шаги, чтобы у него, наконец, было нормальное и обычное лицо. Теперь участник «Дом-2» хочет поддержать тех, кто тоже страдает из-за проблемной кожи.Сахнов отметил, проблему крайне тяжело скрыть, если она есть, и он хочет помочь всем тем, кто от нее вынужден страдать. Даниил Сахнов подчеркнул, что из любой ситуации есть выход, и нужно просто уметь бороться со своими недостатками, он уже это начал и чувствует себя вполне счастливым.