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«У меня проблемы с кожей»: Как звезда «Дом-2» Даня Сахнов лечится от прыщей

Звезда скандального телевизионного шоу «Дом-2» Даниил Сахнов признал, что у него есть проблемы с кожей. В личном аккаунте Instagram он рассказал, чтобы его перестали мучить трудности, которые возникли с акне, ему пришлось обратиться к дерматологу.
«У меня проблемы с кожей»: Как звезда «Дом-2» Даня Сахнов лечится от прыщей

Даниил Сахнов достаточно давно страдает от того, что у него не совсем совершенная кожа. Практически весь личный блог Даниила сейчас говорит, как бороться с подобными проблемами.

В социальных сетях Сахнов сам признался, что хочет избавиться от этой проблемы. По его словам, уже с лета он предпринимал серьезные шаги, чтобы у него, наконец, было нормальное и обычное лицо. Теперь участник «Дом-2» хочет поддержать тех, кто тоже страдает из-за проблемной кожи.

Сахнов отметил, проблему крайне тяжело скрыть, если она есть, и он хочет помочь всем тем, кто от нее вынужден страдать. Даниил Сахнов подчеркнул, что из любой ситуации есть выход, и нужно просто уметь бороться со своими недостатками, он уже это начал и чувствует себя вполне счастливым.

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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:50

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