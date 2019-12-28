Супруга Александра Малинина Эмма похвасталась фигурой в бикини на отдыхе в Таиланде

На странице Эммы Малининой в Instagram можно найти уже много фотографий, опубликованных с ее отдыха в Таиланде. В этот раз супруга Александра Малинина решила похвастаться своей потрясающей фигурой. В кадре знаменитость позирует в профиль в бикини, параллельно держа в руках экзотический фрукт. Данный снимок сделала дочь звезды. «Креативный продюсер и постановщик Устинья Малинина», - прокомментировала данное обновление жена артиста.До этого стало известно, что Эмма Малинина и ее родственники проведут в Таиланде много времени. Знаменитости уже привыкли встречать Новый год в этой стране и в этот раз не собираются нарушать эту практику, фактически ставшую традицией. По словам супруги Александра Малинина, в Россию они вернутся не раньше середины января. Это позволит звездам отдохнуть от московской погоды и насладиться пляжным отдыхом.Напомним, Александр и Эмма Малинины сыграли свадьбу еще в 1990 году. С тех пор они являются неразлучными и уже давно стали примеров для всех остальных пар в российском шоу-бизнесе. Несмотря на такие длительные отношения, у каждого из супругов есть дети, рожденные в предыдущих браках, но они уже давно выросли.