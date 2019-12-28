Психолог Пол Блум назвал способность сопереживать переоцененной и приводящей к болезням





Оказалось, что способность сопереживать на 90% зависит от влияния общества, а остальные 10% заложены в генах. Сочувствовать могут даже крысы, собаки и обезьяны, а среди людей наиболее низкую способность к эмпатии проявляют люди с аутизмом. Ученые подтвердили, что это чувство лишает человека возможности мыслить трезво. При этом сильные переживания могут привести к истощению, стрессу и эмоциональному выгоранию. Считается, что эмпаты чаще страдают от депрессии, тревожного расстройства и сердечно-сосудистых заболеваний.Ученые призывают граждан сострадать правильно, в частности, не перегружать себя ответственностью. Например, можно помогать конкретным домам престарелых и приютам для животных, а не решать глобальные проблемы одиноких стариков и брошенных питомцев.