Лера Кудрявцева в Instagram представила извлеченный из груди протекший имплант
Лера Кудрявцева разместила в Instagram фото протекшего импланта, извлеченного из ее груди. Телеведущая поправляется после проведения экстренного хирургического вмешательства.
Кудрявцева отмечает, что повреждение силиконового импланта прошло без какой-либо боли либо иных заметных признаком. При этом она не заметила, в какой именно тот начал протекать. Необычное состояние постороннего предмета в организме было обнаружено случайным образом во время полного обследования тела. Кудрявцева отметила, что форма её груди несколько «поплыла», однако изначально не обращала на это много внимания. Во время проведения УЗИ разрыв импланта не был замечен. Только процедура МРТ с применением контрастного вещества показала наличие проблемы.
«Поскольку имплант содержит не воду, а особую кашу из геля, протекание продолжалось достаточно длительный период времени. В итоге пропитались все ткани, а чистка от геля продолжалась около 4-х часов. На протяжении 15 лет иммунитет противостоял инородному телу в организме, вследствие чего постоянно сталкивалась с “синдромом хронической усталости”. Однако это исключительно моя история, у вас - всё прекрасно. Просто проверяйтесь и следите за здоровьем», — отметила Лера Кудрявцева.
Телеведущая признала, что зрелище достаточно неприятное, однако всё равно решила показать фанатам «чудесную» картинку. Лера Кудрявцева подчеркивает, это сделано не для запугивания людей, а в целях осознания ситуации. Знаменитость поблагодарила поклонников за понимание и предоставленную поддержку. Поклонники отметили, удалённый предмет выглядит отвратительно. Телеведущая добавила, что рассказала о своей ситуации, чтобы другие женщины обращали внимание на собственное здоровье.
Кудрявцева отмечает, что повреждение силиконового импланта прошло без какой-либо боли либо иных заметных признаком. При этом она не заметила, в какой именно тот начал протекать. Необычное состояние постороннего предмета в организме было обнаружено случайным образом во время полного обследования тела. Кудрявцева отметила, что форма её груди несколько «поплыла», однако изначально не обращала на это много внимания. Во время проведения УЗИ разрыв импланта не был замечен. Только процедура МРТ с применением контрастного вещества показала наличие проблемы.
«Поскольку имплант содержит не воду, а особую кашу из геля, протекание продолжалось достаточно длительный период времени. В итоге пропитались все ткани, а чистка от геля продолжалась около 4-х часов. На протяжении 15 лет иммунитет противостоял инородному телу в организме, вследствие чего постоянно сталкивалась с “синдромом хронической усталости”. Однако это исключительно моя история, у вас - всё прекрасно. Просто проверяйтесь и следите за здоровьем», — отметила Лера Кудрявцева.
Телеведущая признала, что зрелище достаточно неприятное, однако всё равно решила показать фанатам «чудесную» картинку. Лера Кудрявцева подчеркивает, это сделано не для запугивания людей, а в целях осознания ситуации. Знаменитость поблагодарила поклонников за понимание и предоставленную поддержку. Поклонники отметили, удалённый предмет выглядит отвратительно. Телеведущая добавила, что рассказала о своей ситуации, чтобы другие женщины обращали внимание на собственное здоровье.