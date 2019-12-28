В МВД Казахстана озвучены вероятные причины крушения самолета Fokker-100





Известно, что Fokker-100 направлялся из Алма-Аты в Нур-Султан, но не достиг пункта назначения вследствие авиакатастрофы. Авария произошла при взлете, в результате чего пассажирский лайнер начал терять высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с насчитывающим два этажа зданием. МВД Казахстана рассматривает техническую неисправность, неблагоприятные погодные условия и ошибку пилотирования как вероятные версии произошедшего.В результате инцидента из 98 пассажиров, пребывавших на борту самолета, погибли 12 человек, а еще 49 — получили травмы разной степени тяжести. На данный момент изучаются бортовые самописцы потерпевшего крушение судна.