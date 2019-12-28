Супруга Евгения Алдонина сводила дочь Юлии Началовой Веру в цирк братьев Запашных





Об этом Ольга Алдонина рассказала в «Историях» в Instagram. Там супруга Евгения Алдонина опубликовала множество видео и фото, сделанных на выступлении артистов цирка братьев Запашных. Во время программы дочь Юлии Началовой сидела по левую руку от мачехи и активно с ней общалась. Наследница певицы узнавала разные подробности, из-за этого сложилось впечатление, что у них отличные отношения.Об этом было известно уже давно, ведь супруга Евгения Алдонина не раз говорила о том, что к дочери Юлии Началовой она относится очень хорошо. При этом многие считали - супруга Евгения Алдонина пытается лишь создать иллюзии хороших отношений. Теперь же многие стали склоняться к тому, что Вера Алдонина действительно нашла общий язык со своей мачехой.Также Ольга Алдонина опубликовала в «Историях» не только видео выступления цирка братьев Запашных, но и совместное фото семейства с знаменитостями. На нем дочь Юлии Началовой стоит слева от отца и выглядит счастливой.Напомним, недавно Ольга Алдонина родила супругу второго ребенка. Несмотря на то, что роды состоялись всего месяц назад, жена Евгения Алдонина уже успела вернуть былую форму.