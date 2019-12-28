Супруга Евгения Алдонина сводила дочь Юлии Началовой Веру в цирк братьев Запашных
Супруга Евгения Алдонина Ольга с мужем, сыном и дочерью Юлии Началовой Верой вместе провели время. Мачеха наследницы артистки сводила детей в цирк братьев Запашных, все остались довольны увиденным выступлением.
Об этом Ольга Алдонина рассказала в «Историях» в Instagram. Там супруга Евгения Алдонина опубликовала множество видео и фото, сделанных на выступлении артистов цирка братьев Запашных. Во время программы дочь Юлии Началовой сидела по левую руку от мачехи и активно с ней общалась. Наследница певицы узнавала разные подробности, из-за этого сложилось впечатление, что у них отличные отношения.
Об этом было известно уже давно, ведь супруга Евгения Алдонина не раз говорила о том, что к дочери Юлии Началовой она относится очень хорошо. При этом многие считали - супруга Евгения Алдонина пытается лишь создать иллюзии хороших отношений. Теперь же многие стали склоняться к тому, что Вера Алдонина действительно нашла общий язык со своей мачехой.
Также Ольга Алдонина опубликовала в «Историях» не только видео выступления цирка братьев Запашных, но и совместное фото семейства с знаменитостями. На нем дочь Юлии Началовой стоит слева от отца и выглядит счастливой.
Напомним, недавно Ольга Алдонина родила супругу второго ребенка. Несмотря на то, что роды состоялись всего месяц назад, жена Евгения Алдонина уже успела вернуть былую форму.
Об этом Ольга Алдонина рассказала в «Историях» в Instagram. Там супруга Евгения Алдонина опубликовала множество видео и фото, сделанных на выступлении артистов цирка братьев Запашных. Во время программы дочь Юлии Началовой сидела по левую руку от мачехи и активно с ней общалась. Наследница певицы узнавала разные подробности, из-за этого сложилось впечатление, что у них отличные отношения.
Об этом было известно уже давно, ведь супруга Евгения Алдонина не раз говорила о том, что к дочери Юлии Началовой она относится очень хорошо. При этом многие считали - супруга Евгения Алдонина пытается лишь создать иллюзии хороших отношений. Теперь же многие стали склоняться к тому, что Вера Алдонина действительно нашла общий язык со своей мачехой.
Также Ольга Алдонина опубликовала в «Историях» не только видео выступления цирка братьев Запашных, но и совместное фото семейства с знаменитостями. На нем дочь Юлии Началовой стоит слева от отца и выглядит счастливой.
Напомним, недавно Ольга Алдонина родила супругу второго ребенка. Несмотря на то, что роды состоялись всего месяц назад, жена Евгения Алдонина уже успела вернуть былую форму.