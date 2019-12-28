Дмитрий Песков больше месяца не виделся с женой Татьяной Навкой из-за ее занятости
В связи с подготовкой поставленного на льду шоу “Спящая красавица. Легенда двух королевств”, Дмитрий Песков на протяжении более чем месяца не имел возможности видеть Татьяну Навку. Пресс-секретарь главы России побывал на премьере, где выступала фигуристка.
Посредством особого приспособления Татьяну Навку удалось поднять в воздух над залом, что вызвало восхищение у ее мужа. Дмитрий Песков решил не скрывать, что у него “пошли мурашки”, когда жена летела над ним. Однако при он испытывал страх, поскольку серьезно боялся, чтобы фигуристка не упала. В итоге все закончилось хорошо, а свою жену он назвал бесстрашной. Этот вечер стал фактически первым за несколько месяцев, во время которых супруги почти не виделись.
Песков также не стал отрицать, из-за множества дел, накопившихся у него самого, они с женой не имели возможности встретиться. Пресс-секретарь президента РФ также назвал свою работу “не совсем спокойной”.
Посредством особого приспособления Татьяну Навку удалось поднять в воздух над залом, что вызвало восхищение у ее мужа. Дмитрий Песков решил не скрывать, что у него “пошли мурашки”, когда жена летела над ним. Однако при он испытывал страх, поскольку серьезно боялся, чтобы фигуристка не упала. В итоге все закончилось хорошо, а свою жену он назвал бесстрашной. Этот вечер стал фактически первым за несколько месяцев, во время которых супруги почти не виделись.
Песков также не стал отрицать, из-за множества дел, накопившихся у него самого, они с женой не имели возможности встретиться. Пресс-секретарь президента РФ также назвал свою работу “не совсем спокойной”.