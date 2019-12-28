Строгая диета способна усилить у людей чувство одиночества





Специалисты сообщают, что для классических ситуаций во время употребления пищи люди продолжают общаться, однако из-за диеты с определёнными ограничениями время социального взаимодействия сокращается. Как итог, желание похудеть может привести к появлению чувства одиночества. Недостаток социальных связей увеличивает риск развития депрессивных расстройств.Врачи после эксперимента с макаками смогли показать, что ощущение одиночества сильно ослабляет иммунитет и увеличивает риски преждевременной смерти примерно на 14%. Недостаток социальных связей вынуждает людей совершать необдуманные поступки, а также рисковать своей жизнью.Специалисты Корнельского университета отметили, что во время ограничения приёма всего одного вида продуктов есть риск появления ощущения одиночества. Причиной подобной ситуации эксперты называют невозможность обедать с иными людьми. Вдобавок, жёсткие диеты способны спровоцировать недостаток питательных веществ, повышая риск заболеваний.