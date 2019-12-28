АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Мальчики-подростки агрессивно относятся к девушкам из-за влияния…
EUR 69.03 USD 62.03
Курс валют на 28.12.2019

Строгая диета способна усилить у людей чувство одиночества

Учёные из Корнельского университета и Высшей школы менеджмента им. Сэмюэля Кертиса Джонсона после проведения 7 исследований пришли к выводу, что диета с большим количеством ограничений способна усилить у людей ощущение одиночества. Чувство отстранённости от социума появляется не из-за потребляемых продуктов, а ввиду сокращения общения с другими людьми.

Специалисты сообщают, что для классических ситуаций во время употребления пищи люди продолжают общаться, однако из-за диеты с определёнными ограничениями время социального взаимодействия сокращается. Как итог, желание похудеть может привести к появлению чувства одиночества. Недостаток социальных связей увеличивает риск развития депрессивных расстройств.

Врачи после эксперимента с макаками смогли показать, что ощущение одиночества сильно ослабляет иммунитет и увеличивает риски преждевременной смерти примерно на 14%. Недостаток социальных связей вынуждает людей совершать необдуманные поступки, а также рисковать своей жизнью.

Специалисты Корнельского университета отметили, что во время ограничения приёма всего одного вида продуктов есть риск появления ощущения одиночества. Причиной подобной ситуации эксперты называют невозможность обедать с иными людьми. Вдобавок, жёсткие диеты способны спровоцировать недостаток питательных веществ, повышая риск заболеваний.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:03

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В МВД Казахстана озвучены вероятные причины крушения самолета…
«У меня проблемы с кожей»: Как звезда «Дом-2» Даня Сахнов лечится от…
Евгения Медведева извинилась за холодную реакцию на поддержку фанатов после…
"Уходил спать в другую комнату": Влад Топалов признался, что проявлял слабость после рождения…
Американцы все чаще страдают ожирением, но считают это…
Супруга Евгения Алдонина сводила дочь Юлии Началовой Веру в цирк братьев…
Смартфон Samsung Galaxy A30s получил больший объём памяти и стал…
Ким Кардашьян нарушила запрет мужа Канье Уэста, сделав макияж их болеющей дочери…
Строгая диета способна усилить у людей чувство…
Актер Том Хэнкс получил гражданство…
Виктор Дробыш потратил более миллиона долларов на открытие школы…
Стали известны самые главные открытия ученых о головном мозге в уходящем…
Складной смартфон Samsung назвали самым провальным устройством 2019…
Арабский эксперт указал неправильные привычки…
Экологи проекта “Чистые игры” назвали способы встретить Новый год без…
Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин пожаловался, что на него нападал Стас…
Космические исследования в уходящем году позволили узнать больше о…
Дана Борисова считает экс-супруга Максима Аксенова чужим человеком: "Занимались сексом…
Петр Чернышев вышел на лед с годовалой дочерью Милой на…
Ученые: Мальчики-подростки агрессивно относятся к девушкам из-за влияния…
«Сильным личностям сложно ужиться»: Иван Телегин призвал не винить в их с Пелагеей разрыве «третьих…
Vivo патентует смартфон с четырьмя фронтальными…
Влад Топалов рассказал, как сильно скучает по улетевшей на Бали жене Регине…
Певица Натали рассказала об успешной сдаче ЕГЭ её сыном…
Медики из США дали 9 советов для сохранения здоровья…
«Буду любить себя сильнее»: Елена Валюшкина показала «честное»…
Мадонна отменила еще один концерт в США из-за острой…
На АЗС в США от водителя «сбежал»…
Ученые NASA зафиксировали у экипажа МКС изменение зрения после долгого пребывания на…
В Россию доставлен 500-ый газовый тягач…
Злой Дед Мороз и новая Снегурочка: Александра Бортич снялась в клипе Cream…
Рассел Кроу начинает новую жизнь с возлюбленной в совместно приобретенном…
Американские эксперты рассказали о преимуществах йоги для…
Пилоты американских истребителей получат биосенсорные…
В Венгрии родился ребенок с волосами седого…
Медики из клиники Майо в США назвали 10 частых причин головной…
Гарик Харламов вспомнил, как в 90-е его из-за рассказанных на Арбате анекдотов…
Итальянский сексолог дала рекомендации по усилению либидо в новогоднюю…
Компания Meizu представила мощный смартфон Zero 2 с чипом Snapdragon…
В 2020 году россиян ожидает рост цен на некоторые товары и…
Просмотреть все новости