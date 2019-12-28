"Уходил спать в другую комнату": Влад Топалов признался, что проявлял слабость после рождения сына





В ожидании рождения ребенка Влад Топалов свыкся с мыслью, что ему нужно защищать свою семью и быть заботливым. Первые три недели после родов он пытался делать все наравне с супругой, например, вставать по ночам и менять подгузники. Артист надеялся, что не станет таким как некоторые отцы, которые бросают возлюбленных и детей в другой комнате, чтобы поспать. Однако подобное со временем настигло и его, и музыкант посчитал себя слабым, а осознание этого усугубляло ситуацию. Вскоре знаменитость нашел ответ в том, что организмы мужчины и женщины устроены по-разному, например, молодые матери могут просыпаться много раз за ночь без риска, а отцы не выдерживают такого режима. Движение навстречу сыну у Топалова началось после отдыха в Турции. В частности, он стал больше времени проводить с наследником, что оказалось интересным и для него, и для малыша.Как передает “ОК!”, Влад Топалов и Регина Тодоренко уже знают, чего ждать от ребенка, поэтому думают о втором. Звезды уже нашли няню и покупают квартиру побольше.