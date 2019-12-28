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Американцы все чаще страдают ожирением, но считают это нормальным

Медики из США провели исследование и установили, что к 2030 году практически 50% населения страны будет страдать ожирением. По словам специалистов, главная проблема заключается в том, что американцы считают это вполне нормальным.
Американцы все чаще страдают ожирением, но считают это нормальным

Согласно расчетам, к 2030 году 48,9% населения США будут подвержены ожирению. Во всех штатах доля людей, имеющих проблемы с лишним весом, превысит 35%, а в 29 из них этот показатель окажется выше 50%. Как отмечают ученые, к указанной дате каждый четвертый взрослый американец столкнется с тяжелой степенью ожирения, характеризующейся превышением идеальной массы тела на 45 кг.

Проблема с лишним весом среди американцев существует уже достаточно давно. Впервые о ней серьезно стали говорить в 1990-х, но с тех пор данная тенденция лишь усиливается. Ее причиной является большое количество сахара, находящегося в обычном рационе жителей США. Они привыкли регулярно употреблять газировку, сладости, энергетические напитки, фаст-фуд и другую неполезную пищу.

В последние годы, отмечают медики, значительный вред здоровью американцев нанесло движение бодипозитивизма, призывающего человека любить свое тело, несмотря на его недостатки. Из-за этого многие американцы считают свое ожирение нормальным и не собираются менять образ жизни для того, чтобы сбросить лишний вес. По словам ученых, такая тенденция несет катастрофические последствия для здоровья нации.

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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:33

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