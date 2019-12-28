Смартфон Samsung Galaxy A30s получил больший объём памяти и стал дешевле





В настоящее время можно приобрести смартфон в комплектации с ОЗУ объёмом 4 Гб и ПЗУ на 128 Гб. В сентябре текущего года для российского рынка южнокорейский бренд предоставил смартфон Galaxy A30s, который изначально был доступен в сборке с ОЗУ на 3 или 4 Гб, а также ПЗУ на 32 либо 64 Гб. При этом рекомендованная стоимость составляла 15,99 тысячи рублей и 17,99 тысячи рублей для младшей и старшей версий.По данным интернет-источников, не так давно южнокорейский бренд подготовил новую модификацию смартфона, которая использует ОЗУ объёмом 4 Гб и ПЗУ на 128 Гб. Новинка уже доступна на территории торговых площадок Индии по стоимости порядка $225. Сборка с внутренним накопителем на 64 Гб во время выпуска в той же стране оценивалась в $238. Таким образом, новинка оказалась заметно выгоднее, чем прошлые сборки.Инженеры Samsung оснастили смартфон Galaxy A30s тройной базовой камерой, а разрешающая способность интегрированных матриц составляет 5, 8 и 25 Mpx. За счет наличия поддержки технологии Live Focus любители фотосъёмки на смартфон смогу добавить к своим кадрам эффект боке. Возможности пакета программного функционала «Оптимизация сцен» и «Редактор дефектов» позволяют дополнительно повысить качество итоговых изображений. Вдобавок, Galaxy A30s использует встроенный в подэкранное пространство дактилоскопический сканер.Смартфон получил дисплей диагональю 6,4” при разрешающей способности 1,56х0,72 тысячи точек. В качестве процессора выбран Exynos 7904. Устройство оснащено слотом для размещение карт microSD с допустимой ёмкостью до 512 Гб, а также аккумуляторной батарей на 4 тысячи мАч. Последняя поддерживает зарядку от блока мощностью 15 Вт, что позволяет более быстро восстанавливать автономность устройства.