Арабский эксперт указал неправильные привычки домохозяек
Присущие некоторым домохозяйкам неправильные привычки, уверен арабский специалист Самах Но, часто становятся причиной ухудшения здоровья всех членов семьи. Одной из таких эксперт считает не вовремя убранную в холодильник еду.
Приготовленные блюда не должны больше двух часов находиться при комнатной температуре, так как в таких условиях быстро размножаются бактерии. Эксперт напоминает, что и срок хранения еды в холодильнике при режиме ниже 5 градусов не должен превышать двух суток. Приготовленную пищу рекомендуется складывать в герметичные контейнеры во избежание контакта с сырыми продуктами, чтобы снизить вероятность переноса вредных микробов. Некоторые домохозяйки часто пренебрегают данными мерами.
Самах Но не рекомендует использовать фольгу для хранения продуктов с повышенным уровнем кислотности, включая томаты и мясистые фрукты. Это поможет предотвратить реакцию, негативно влияющую на их вкусовые качества и полезные свойства. Арабский эксперт советует подавать пищу к столу сразу после разогрева, так как при охлаждении и повторном нагреве теряется ее качество, и увеличивается риск распространения патогенов. В зимний период домохозяйки тоже не должны игнорировать эти меры предосторожности.
Приготовленные блюда не должны больше двух часов находиться при комнатной температуре, так как в таких условиях быстро размножаются бактерии. Эксперт напоминает, что и срок хранения еды в холодильнике при режиме ниже 5 градусов не должен превышать двух суток. Приготовленную пищу рекомендуется складывать в герметичные контейнеры во избежание контакта с сырыми продуктами, чтобы снизить вероятность переноса вредных микробов. Некоторые домохозяйки часто пренебрегают данными мерами.
Самах Но не рекомендует использовать фольгу для хранения продуктов с повышенным уровнем кислотности, включая томаты и мясистые фрукты. Это поможет предотвратить реакцию, негативно влияющую на их вкусовые качества и полезные свойства. Арабский эксперт советует подавать пищу к столу сразу после разогрева, так как при охлаждении и повторном нагреве теряется ее качество, и увеличивается риск распространения патогенов. В зимний период домохозяйки тоже не должны игнорировать эти меры предосторожности.
Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:31