



Приготовленные блюда не должны больше двух часов находиться при комнатной температуре, так как в таких условиях быстро размножаются бактерии. Эксперт напоминает, что и срок хранения еды в холодильнике при режиме ниже 5 градусов не должен превышать двух суток. Приготовленную пищу рекомендуется складывать в герметичные контейнеры во избежание контакта с сырыми продуктами, чтобы снизить вероятность переноса вредных микробов. Некоторые домохозяйки часто пренебрегают данными мерами.Самах Но не рекомендует использовать фольгу для хранения продуктов с повышенным уровнем кислотности, включая томаты и мясистые фрукты. Это поможет предотвратить реакцию, негативно влияющую на их вкусовые качества и полезные свойства. Арабский эксперт советует подавать пищу к столу сразу после разогрева, так как при охлаждении и повторном нагреве теряется ее качество, и увеличивается риск распространения патогенов. В зимний период домохозяйки тоже не должны игнорировать эти меры предосторожности.