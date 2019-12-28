Ким Кардашьян нарушила запрет мужа Канье Уэста, сделав макияж их болеющей дочери Норт

Оказалось, что Канье Уэст выступает против использования косметики на детях, но его супруга нарушает его установки. В частности, Ким Кардашьян взяла на рождественскую вечеринку свою дочь Норт, несмотря на то, что девочка болела желудочным гриппом. Теледива отметила, ее наследница сама очень хотела оказаться на празднике, и звездная мать не смогла ей отказать. На опубликованных фото видно, что ребенок чувствует себя не очень хорошо, но при этом дочь модели накрасила губы блеском ради рекламы бренда своей матери. Норт Уэст одета в розовый брючный костюм, под который сделала светлый маникюр.Ким Кардашьян рассказала, на вечеринке также присутствовала ее двухлетняя дочь Чикаго Уэст, которую напугал слишком напористый аниматор Санта-Клаус. Семимесячный сын Псалом большую часть времени провел на руках отца и “вел себя как ангел”, согласно рассказу теледивы.