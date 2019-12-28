Актер Том Хэнкс получил гражданство Греции
Актёр Том Хэнкс получил гражданство в Греции. Президент средиземноморской страны Прокопис Павлопулос утвердил указ касательно почётной натурализации артиста из США.
По данным СМИ Афин, Том Хэнкс - давний поклонник Греции, а его супруга Рита Уилсон является актрисой греческого происхождения. Помимо этого, знаменитый актёр достаточно широко известен благодаря участию в благотворительных мероприятиях.
На протяжении многих лет Том Хэнкс отправлялся на летние каникулы в Грецию. Часто его замечали на территории острова Антипарос, где артист приобрёл себе дом. Члены семьи знаменитости также часто посещают это место. После подписания главой государства соответствующего указа кинозвезда стал полноценным гражданином солнечной страны.
Том Хэнкс принимал участие в съёмках большого количества известных картин, смог получить две награды «Оскар» в номинации за лучшую мужскую роль, напоминает «Слово и Дело».
По данным СМИ Афин, Том Хэнкс - давний поклонник Греции, а его супруга Рита Уилсон является актрисой греческого происхождения. Помимо этого, знаменитый актёр достаточно широко известен благодаря участию в благотворительных мероприятиях.
На протяжении многих лет Том Хэнкс отправлялся на летние каникулы в Грецию. Часто его замечали на территории острова Антипарос, где артист приобрёл себе дом. Члены семьи знаменитости также часто посещают это место. После подписания главой государства соответствующего указа кинозвезда стал полноценным гражданином солнечной страны.
Том Хэнкс принимал участие в съёмках большого количества известных картин, смог получить две награды «Оскар» в номинации за лучшую мужскую роль, напоминает «Слово и Дело».