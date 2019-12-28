Виктор Дробыш потратил более миллиона долларов на открытие школы шоу-бизнеса





По словам Виктора Дробыша, российская эстрада и музыка уже давно начала вызывать у обычных россиян исключительно негативное отношение, и не замечать этой ситуации больше нельзя. Именно поэтому режиссер решил открыть собственную школу шоу-бизнеса, призванную изменить эту индустрию в России и дать новый толчок для ее развития. К этому проекту знаменитость относится крайне серьезно, поэтому уже сейчас вложил в него больше миллиона долларов.Виктор Дробыш отмечает, что одна из главных претензий слушателей к современной эстраде и музыке – это то, что данный бизнес является игрушкой для богатых и состоятельных людей, тогда как обычный человек никогда не сможет стать его частью. Именно поэтому продюсер намерен сделать обучение в своей школе доступным для всех. За месяц занятий нужно будет заплатить от 8 тысяч рублей. Уроки могут проходить как очно, так и через интернет.Еще одной причиной потери интереса к российской музыке Виктор Дробыш видит ротацию одних и тех же исполнителей с уже надоевшими всеми песнями. Продюсер намерен изменить эту ситуацию, поэтому ученики его школы получат возможности для записи собственных песен и съемок клипов на них.