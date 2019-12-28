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Виктор Дробыш потратил более миллиона долларов на открытие школы шоу-бизнеса

Известный российский продюсер Виктор Дробыш поделился планами относительно своего будущего проекта. Знаменитость уже сейчас потратил более миллиона долларов на открытие собственной школы шоу-бизнеса, где сможет учиться любой желающей.
Виктор Дробыш потратил более миллиона долларов на открытие школы шоу-бизнеса

По словам Виктора Дробыша, российская эстрада и музыка уже давно начала вызывать у обычных россиян исключительно негативное отношение, и не замечать этой ситуации больше нельзя. Именно поэтому режиссер решил открыть собственную школу шоу-бизнеса, призванную изменить эту индустрию в России и дать новый толчок для ее развития. К этому проекту знаменитость относится крайне серьезно, поэтому уже сейчас вложил в него больше миллиона долларов.

Виктор Дробыш отмечает, что одна из главных претензий слушателей к современной эстраде и музыке – это то, что данный бизнес является игрушкой для богатых и состоятельных людей, тогда как обычный человек никогда не сможет стать его частью. Именно поэтому продюсер намерен сделать обучение в своей школе доступным для всех. За месяц занятий нужно будет заплатить от 8 тысяч рублей. Уроки могут проходить как очно, так и через интернет.

Еще одной причиной потери интереса к российской музыке Виктор Дробыш видит ротацию одних и тех же исполнителей с уже надоевшими всеми песнями. Продюсер намерен изменить эту ситуацию, поэтому ученики его школы получат возможности для записи собственных песен и съемок клипов на них.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:48

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