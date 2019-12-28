Складной смартфон Samsung назвали самым провальным устройством 2019 года





Сильно раскритиковали ноутбук Surface Pro X от американской компании Microsoft. Причиной недовольства многих пользователей стало наличие достаточно большой путаницы в интерфейсе программной оболочки Windows. Смартфон Mate 30 Pro от китайского бренда Huawei встретил много препятствий на пути реализации из-за торговых противостояний США и КНР. В итоге компания Google оказалась вынужденной прекратить поддержку устройств девайсов от этого производителя.Эксперты раскритиковали Google WearOS. Негативные отзывы получила не только эта оболочка, но и 5G-связь с облачным игровым ресурсом Google Stadia. Среди смартфонов с высокой популярностью были названы iPhone XR, Samsung Galaxy A10 и A50.