Стали известны самые главные открытия ученых о головном мозге в уходящем году





Израильские ученые узнали о том, что головной мозг всячески защищает человека от осознания собственной смертности. До самого конца жизни люди могут игнорировать данный факт, однако орган постоянно на него реагирует. Например, побывав на похоронах близкого человека у многих может возникнуть желание завести наследника или найти себе пару. Также оказалось, что даже отсутствие половины органа может не помешать людям жить полноценной жизнью. В такой ситуации оставшаяся часть берет на себя обязанности потерянной, а связи между отдельными центрами лишь укрепляются.Еще одним открытием уходящего года о головном мозге стало то, что у человека в коме может быть «скрытое сознание». Изоляция от общества и долгое одиночество приводит к уменьшению размеров гиппокампа, однако он быстро восстанавливается. Также оказалось, что даже после смерти орган продолжает сохранять функциональность.Следующее открытие – не имея обонятельных луковиц мозг по-прежнему будет иметь возможность чувствовать запахи. Во время сна спинномозговая жидкость занимается очисткой органа. Также стало известно, что мозг может определять местонахождение человека по магнитному полю Земли.