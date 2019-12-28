Экологи проекта “Чистые игры” назвали способы встретить Новый год без мусора
Представители охватывающего всю Россию проекта “Чистые игры” дали рекомендации, как встретить Новый год без мусора. Экологи поделились советами, чем заменить подарочную бумагу и елку.
Пиар-менеджер “Чистых игр” Никита Студилов отметил, яркая подарочная упаковка для подарков, которая после вскрытия чаще всего выбрасывается, не подходит для переработки. Эксперт советует отказаться от нее, а презент завернуть в бывшую в употреблении упаковочную бумагу или газету, что станет стильным вариантом. Покупка искусственной елки поможет сохранить природу, а прослужит она 5-20 лет. Однако даже такой продукт не подходит для переработки, поэтому стоит ответственно отнестись к решению о покупке. Нужно проверять лицензию на вырубку у продавцов живых новогодних деревьев, поскольку у многих ее нет.
Много мелкого мусора после себя оставляют фейерверки. Также экологи призывают отказаться от слишком большого количества блюд, поскольку их остатки часто выбрасывают.
Пиар-менеджер “Чистых игр” Никита Студилов отметил, яркая подарочная упаковка для подарков, которая после вскрытия чаще всего выбрасывается, не подходит для переработки. Эксперт советует отказаться от нее, а презент завернуть в бывшую в употреблении упаковочную бумагу или газету, что станет стильным вариантом. Покупка искусственной елки поможет сохранить природу, а прослужит она 5-20 лет. Однако даже такой продукт не подходит для переработки, поэтому стоит ответственно отнестись к решению о покупке. Нужно проверять лицензию на вырубку у продавцов живых новогодних деревьев, поскольку у многих ее нет.
Много мелкого мусора после себя оставляют фейерверки. Также экологи призывают отказаться от слишком большого количества блюд, поскольку их остатки часто выбрасывают.
Общество / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:25