Экологи проекта “Чистые игры” назвали способы встретить Новый год без мусора





Пиар-менеджер “Чистых игр” Никита Студилов отметил, яркая подарочная упаковка для подарков, которая после вскрытия чаще всего выбрасывается, не подходит для переработки. Эксперт советует отказаться от нее, а презент завернуть в бывшую в употреблении упаковочную бумагу или газету, что станет стильным вариантом. Покупка искусственной елки поможет сохранить природу, а прослужит она 5-20 лет. Однако даже такой продукт не подходит для переработки, поэтому стоит ответственно отнестись к решению о покупке. Нужно проверять лицензию на вырубку у продавцов живых новогодних деревьев, поскольку у многих ее нет.Много мелкого мусора после себя оставляют фейерверки. Также экологи призывают отказаться от слишком большого количества блюд, поскольку их остатки часто выбрасывают.