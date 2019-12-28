Космические исследования в уходящем году позволили узнать больше о Вселенной





В первый день 2019 года межпланетная станция New Horizons миновала небесное тело в поясе Койпера, находящегося на орбите Нептуна. Этот объект считается одним из самых отдаленных, которые когда-либо были достигнуты с помощью космических аппаратов. Вскоре он получил наименование “Аррокот”, что при переводе с языка поухатан означает “небо”.Также в уходящем году “Вояджер-2”, миссия которого была запущена в 1977 году, достиг межзвездного пространства. Комета 2I/Borisov прошла на небольшом расстоянии от Земли, благодаря чему ученые выяснили, что данный объект является выходцем из другой звездной системы. Робот “Чанъэ-4” достиг лунной поверхности, чтобы исследовать обратную сторону спутника Земли.Все эти космические проекты, уверены ученые, приблизят научный мир к разгадке тайн Вселенной.