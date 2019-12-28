Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин пожаловался, что на него нападал Стас Барецкий





Об этом сын Сафронова сообщил в Instagram. Пианист отметил, его недавно позвали сыграть на открытие одной клиники, однако данное предложение оказалось уловкой. Когда Лука Затравкин прибыл на место, то практически сразу понял, что его игра тут никого не интересует, а позвали артиста по другим причинам. Организацией мероприятия, по словам сына художника, занималась доктор Марият Мухина, известная тем, что недавно она была лечащим врачом продюсера группы «На-На» Бари Алибасова.В клинике сын Никаса Сафронова встретил скандального шоумена Стаса Барецкого. Тот буквально сразу начал провоцировать Луку Затравкина, а в один момент даже стал наносить ему удары кулаками. Один из них пришелся в плечо пианисту, и тогда музыкант понял, ему необходимо скорее покидать это мероприятие.Как признается сын Никаса Сафронова, отвечать Стасу Барецкому не было никакого смысла, ведь знаменитость является заложником своего образа и просто уже не может вести себя иначе. При это Лука Затравкин заявил о том, что не хочет участвовать в таких ситуациях и играть в подобные «игры». В будущем пианист будет более тщательно проверять полученные предложения.