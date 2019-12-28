Петр Чернышев вышел на лед с годовалой дочерью Милой на руках
Петр Чернышев в числе других фигуристов принял участие в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», состоявшемся в «Мегаспорте». В финале ледовой постановки супруг Анастасии Заворотнюк растрогал зрителей до слез, появившись с их с артисткой годовалой дочерью на руках.
Сюрприз для Чернышева устроила Татьяна Навка. Фигуристка по завершению ледового спектакля объявила о присутствии в зале маленькой дочери ее коллеги. Спортсмен тут же взял девочку на руки и вышел на лед, растрогав всех присутствующих.
В ледовой сказке, которое проходит во Дворце спорта при полном аншлаге, Навка и Чернышев выполняют очень сложные трюки и даже летают над ареной, поддерживаемые специальными тросами. Свою роль в шоу получила и пятилетняя дочь Дмитрия Пескова Надежда. Наследница знаменитой пары много тренируется и уже умеет выполнять непростые элементы на льду.
Сюрприз для Чернышева устроила Татьяна Навка. Фигуристка по завершению ледового спектакля объявила о присутствии в зале маленькой дочери ее коллеги. Спортсмен тут же взял девочку на руки и вышел на лед, растрогав всех присутствующих.
В ледовой сказке, которое проходит во Дворце спорта при полном аншлаге, Навка и Чернышев выполняют очень сложные трюки и даже летают над ареной, поддерживаемые специальными тросами. Свою роль в шоу получила и пятилетняя дочь Дмитрия Пескова Надежда. Наследница знаменитой пары много тренируется и уже умеет выполнять непростые элементы на льду.