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Дана Борисова считает экс-супруга Максима Аксенова чужим человеком: "Занимались сексом дважды"

Дана Борисова рассказала о взаимоотношениях с бывшим мужем и прокомментировала происходящее в своей семье. Телеведущая считает Максима Аксенова чужим человеком, с которым она "занималась сексом дважды".

Дана Борисова подчеркнула, в этом году она была с дочерью в Италии и Сочи, поэтому имеет право отдохнуть одна. Телеведущая планировала отправиться на Самуи, где соберется большая компания артистов, а в это время Полина Аксенова поживет у второго родителя, о чем она договорилась с наследницей. Однако Максим Аксенов пришел забирать дочь с нарядом полиции, но звезда попросила отца своей дочери постоять за дверью, поскольку считает его чужим человеком. Артистка призналась, она занималась сексом с этим мужчиной всего лишь дважды. По мнению звезды, бывшего мужа злит, что в ее жизни все наладилось, гонорары растут, и она 2,5 года живет "в чистоте".

Дана Борисова подчеркнула, она не употребляла запрещенных веществ. Также телеведущая считает, что ее дочь настраивают против нее родственники. Как передает “Собеседник”, из-за съемок в программе Первого канала у звезды не получится отправиться на Самуи в канун Нового года, поэтому она будет праздновать с друзьями в ресторане.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:45

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