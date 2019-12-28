Ученые: Мальчики-подростки агрессивно относятся к девушкам из-за влияния окружения





Всего в исследовании приняли участие 866 мальчиков-подростков в возрасте 13-19 лет. Их опрос происходил в разных районах города Питтсбурга. Они проходили анкетирование, в котором отвечали на несколько ключевых вопросов. Оказалось, что агрессивное отношение к девушкам у подростков формируется из-за влияния их сверстников. Если те проявляют неуважение или агрессию к представителям противоположного пола – такое отношение человек будет воспроизводить в будущем.Это связано с тем, что мальчики-подростки стараются завоевать уважение среди своих сверстников и более старших лиц, поэтому часто копируют их модели поведения, показавшиеся им мужественными и привлекательным. Наличие подобного опыта в 2-5 раз повышает вероятность проявления агрессии по отношению к девушкам по сравнению с теми, у кого таких ситуаций никогда не было.Ученые советуют начать внедрять в учебных заведения консультации на эту тему, они должны значительно снизить уровень агрессии и насилия в сторону представительниц прекрасного пола. Такая практика позволит сделать будущие поколения более уважительными и терпимыми по отношению друг к другу.