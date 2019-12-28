«Сильным личностям сложно ужиться»: Иван Телегин призвал не винить в их с Пелагеей разрыве «третьих лиц»





Телегин в своем Instagram-микроблоге признался, как ему неприятно, что его личная жизнь, которую он «предпочитает не выносить на суд общественности», стала достоянием публики. Расставание нападающего ЦСКА с Пелагеей обрастает огромным количеством мифов, и чтобы прекратить рождение новых слухов, он решил «внести немного ясности».Телегин, как и все люди, мечтал встретить свою единственную и прожить с ней всю жизнь, однако не всегда так получается. Спортсмен ни капли не жалеет об отношениях с Пелагеей, подарившей ему дочь, и будет ей благодарен за совместно прожитый период. По словам хоккеиста, в распаде его семьи «нет вины третьих лиц, просто им с женой, как «двум сильным личностям, сложно было ужиться вместе». Супруги решили мирно расстаться, но всегда готовы помогать друг другу и вместе воспитывать дочь Таисию. «Всем добра и с наступающим Новым годом!» - закончил свой пост Телегин.Поклонники признались, им очень жаль, что распалась одна из самых красивых звездных пар. Фолловеры пожелали Пелагее и Ивану Телегину счастья в наступающем году и профессиональных успехов, а их малышке - ангела-хранителя.