Злой Дед Мороз и новая Снегурочка: Александра Бортич снялась в клипе Cream Soda





Актриса органично вписалась в роль Снегурочки, которая была выбрана злым Дедом Морозом – российским аналогом Bad Santa (Плохого Санты). По сюжету клипа, Дед Мороз приезжает на кастинг молодых симпатичных девушек, которые позируют в нижнем белье, чтобы отобрать себе новую Снегурочку. Его внимание сразу же привлекает персонаж Бортич, поэтому именно она и становится избранницей зимнего волшебника. Когда Дед Мороз привозит новую Снегурочку к себе в замок, выясняется, что здесь уже живет одна «внучка», которой явно перевалило за 50 лет, именно ее злой дед пытается выгнать прочь и заменить на более молодую преемницу.С этих пор жизнь девушки превращается в сплошные испытания. Она вынуждена мыть старика и наблюдать за тем, как он сжигает в камине непрочитанные письма маленьких детей. Спустя какое-то время в голове героини рождается план – обезвредить злого Деда Мороза.