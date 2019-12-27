Компания Meizu представила мощный смартфон Zero 2 с чипом Snapdragon 865





На передней панели смартфона Meizu Zero 2 дисплей будет занимать 90% всей площади. Сканер отпечатка пальца интегрирован непосредственно в подэкранное пространство. Селфишот получит матрицу на 32 Mpx, а базовая камера - модули с разрешением 16, 20 и 64 Mpx. Предусмотрен дополнительный вспомогательный датчик.Смартфон Zero 2 будет оснащен модемом Snapdragon X55, который поддерживает стандарт связи 5G, графическим обработчиком Spectra 480, ОЗУ стандарта LPDDR5 и объёмом 12 Гб. Ёмкость накопителя постоянной памяти составит 128 Гб для начальной модификации.