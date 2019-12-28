Влад Топалов рассказал, как сильно скучает по улетевшей на Бали жене Регине Тодоренко

На кадре Влад Топалов запечатлён в момент, когда он подошёл сзади к готовящей на кухне завтрак Регине Тодоренко и крепко прижался к ней, состроив при этом жуткую гримасу. В посте к снимку экс-солист музыкальной группы «Smash!!» отметил, что он очень сильно заскучал по супруге, отправившейся в отпуск на Бали.Instagram-подписчики Влада Топалова высоко оценили его чувство юмора, в очередной раз восхитились гармонией в отношениях звёздной пары. Поклонники пожелали артисту, на время оставшемуся без любимой жены, терпения.