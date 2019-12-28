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Vivo патентует смартфон с четырьмя фронтальными камерами

Китайская компания Vivo может в будущем выпустить смартфон с уникальной системой фронтальных селфи-камер. Данные о разработке смартфонов с четырьмя такими модулями, как сообщают источники, появились в патентной документации.
Vivo патентует смартфон с четырьмя фронтальными камерами

Речь идет об устройствах, которые могут быть оснащены сразу четырьмя селфи-камерами, причем, их расположение может быть совершенно разным. Так, одна из модификаций предполагает размещение объективов фронтальных камер во всех четырех углах дисплея. Подобное решение, как считают эксперты, позволит производителю реализовать работу с передовыми системами дополненной и виртуальной реальности. В еще одном варианте устройство оснащается двумя двойными модулями фронтальных камер, расположенными в углах верхней части гаджета.

Как бы там ни было, но смартфоны с подобной компоновкой пока существуют лишь в качестве зафиксированного на бумаге проекта. Никаких данных о сроках их предполагаемого производства и появления на рынке нет.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:13

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