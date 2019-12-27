Ольга Бузова выступит на новогодних корпоративах за 6 миллионов рублей





Ольга Бузова, как и большинство звезд российского шоу-бизнеса, в новогодние праздники не планирует отдыхать. Певица уже озвучила расценки на свои выступления, отметив, что петь будет вживую. Так, 45 минут шоу с участием знаменитости обойдутся заказчикам в сумму около 6 миллионов рублей.Хейтеры уже отметили, что за несколько дней Ольга Бузова так сможет заработать 100 миллионов рублей, однако ее пение не стоит и половины этой суммы. Большинство поклонников сошлись на мнении, что за такие же деньги можно позвать кого-то более талантливого и знаменитого.