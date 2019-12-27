Гарик Харламов вспомнил, как в 90-е его из-за рассказанных на Арбате анекдотов избили





Харламов признался, он такими выступлениями «собирал копейки», чтобы купить хмельные напитки. Шоумен с детства мечтал смешить людей - быть клоуном. После переезда с отцом в США будущий юморист начал учиться в театральной школе под руководством Билли Зейна – американского актера, известного по фильму «Фантом» и сериалу «Обвиняемая». Харламову приходилось в период обучения подрабатывать в заведениях быстрого питания, а также торговлей телефонами.Вернувшись в Москву, юморист вместе с друзьями отправлялся в метро, где они «собирали копейки на пиво». Однажды Харламова избили за то, что он своими «выступлениями» на Арбате срывал продажи деревянных игрушек. Предприниматели, торговавшие матрешками, с помощью кулаков «настоятельно попросили» молодых людей больше не рассказывать здесь анекдоты. Однако, несмотря ни на что, юморист называет 90-е веселым временем.