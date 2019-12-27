Валерий Сюткин снял клип на песню «Время не проведёшь» об ушедших в 2019 году знаменитостях

«Всё «сейчас» – сегодня, завтра уже – вчера», – напомнил певец в песне «Время не проведёшь» о быстротечности человеческой жизни.



На чёрно-белых кадрах клипа Валерий Сюткин продемонстрировал фотоснимки таких знаменитых людей, умерших в этом году: музыканта Криса Кельми, эстрадной певицы Ирины Бржевской, народного артиста РФ Сергея Захарова, учёного-физика и политического деятеля Жореса Алфёрова, актёра и театрального педагога Владимира Этуша, художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек, кинорежиссёра и сценариста Марлена Хуциева, актёра Алексея Булдакова, итальянского режиссёра и художника Франко Дзеффирелли, кинорежиссёра Георгия Данелии, актёра театра и кино Сергея Юрского, режиссёра и литератора Марка Захарова, актрисы и театрального педагога Элины Быстрицкой, композитора Евгения Крылатова, журналиста Сергея Доренко, автора-исполнителя Вилли Токарева, французского композитора и пианиста Мишеля Легран, лётчика-космонавта Алексея Леонова, советского и грузинского композитора Гия Канчели и экс-градоначальника Москвы Юрия Лужкова.Музыкальную композицию Валерий Сюткин записал вместе с гитаристом Николаем Девлет-Кильдеевым. «Дебют» песни состоялся год назад – в декабре 2018-го. Прошлый раз артисты также вспоминали знаменитостей, умерших в том году.В комментариях подписчики Валерия Сюткина поблагодарили его за новую видеоработу и напомнили музыканту, что в 2019 году не стало также рэп-исполнителя Децла и эстрадной певицы Юлии Началовой, которые тоже заслуживают, чтобы их имена звучали.