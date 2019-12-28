АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии перечислили 4 народных средства от…
EUR 69.03 USD 62.03
Курс валют на 28.12.2019

Певица Натали рассказала об успешной сдаче ЕГЭ её сыном Арсением

Певица Натали рассказала о своих переживаниях в связи со сдачей её сыном Арсением ЕГЭ. Артистка отметила, что 2019 год для неё был не самым простым.
Певица Натали рассказала об успешной сдаче ЕГЭ её сыном Арсением

Сын Натали окончил обучение с двумя золотыми медалями, одна из которых была получена от школы, а вторая является региональной наградой. Педагоги надеялись на успех Арсения и в итоге почти «задавили» грузом ответственности.

«За последние 2 года учёбы Арсений почти не отрывался от учебников. Закончил школу с кругами под глазами, а на время вступительных экзаменов мы стали вместе пить валерьянку. Очень переживала, поэтому к июлю казалось, что возвратилась из зоны боевых действий», - призналась Натали.

Все проверки и тестирования остались в прошлом. Арсений поступил на IT-факультет, поскольку уже долгое время заинтересован в компьютерах.

В настоящее время Натали вернулась к своему творчеству. Даже на 31 декабря певица планирует работать, ввиду чего торжественную встречу Нового года в компании семьи она перенесла на 1 января. Натали отметила, они ежегодно ставят в своей квартире живую сосну. Эта традиция была привита её отцом. Невзирая на большое число разнообразных искусственных елей, знаменитость предпочитает настоящее дерево, которое имеет приятный аромат.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 07:07

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певица Натали рассказала об успешной сдаче ЕГЭ её сыном…
Медики из США дали 9 советов для сохранения здоровья…
«Буду любить себя сильнее»: Елена Валюшкина показала «честное»…
Мадонна отменила еще один концерт в США из-за острой…
На АЗС в США от водителя «сбежал»…
Ученые NASA зафиксировали у экипажа МКС изменение зрения после долгого пребывания на…
В Россию доставлен 500-ый газовый тягач…
Злой Дед Мороз и новая Снегурочка: Александра Бортич снялась в клипе Cream…
Рассел Кроу начинает новую жизнь с возлюбленной в совместно приобретенном…
Американские эксперты рассказали о преимуществах йоги для…
Пилоты американских истребителей получат биосенсорные…
В Венгрии родился ребенок с волосами седого…
Медики из клиники Майо в США назвали 10 частых причин головной…
Гарик Харламов вспомнил, как в 90-е его из-за рассказанных на Арбате анекдотов…
Итальянский сексолог дала рекомендации по усилению либидо в новогоднюю…
Компания Meizu представила мощный смартфон Zero 2 с чипом Snapdragon…
В 2020 году россиян ожидает рост цен на некоторые товары и…
Валерий Сюткин снял клип на песню «Время не проведёшь» об ушедших в 2019 году…
Учёные сообщили, как бороться с сонливостью в зимний…
«Неубиваемый» смартфон Doogee S68 Pro с емкой АКБ поступил в…
Ольга Бузова выступит на новогодних корпоративах за 6 миллионов…
Экс-солистка «ВИА Гры» Миша Романова: «Отец моего ребёнка выставил нас на…
Медики назвали лучшие способы очистить сосуды и печень после новогодних…
Экс-ведущий Top Gear Джеймс Мэй объяснил «низкое качество» российских машин «плохими…
В США супружеская пара вызвала полицию из-за…
«Не хочу растить из нее звезду»: Нюша рассказала о воспитании дочери…
Поклонники Децла после пожара на его могиле планируют установить там…
В Британии разработали VR-перчатки Teslasuit, позволяющие «щупать» виртуальные…
«А кто в него переоделся?»: Нино Нинидзе рассмешила реакция 4-летнего сына на Деда…
«Фелинотерапия»: Учёные из Великобритании назвали лучшие породы кошек для лечения человеческих…
«Это счастье, быть твоей мамой»: Татьяна Лютаева поздравила сына Доминика Раманаускаса с…
Филипп Киркоров объяснил отказ от новогодних корпоративов желанием создать для детей атмосферу семейного…
Самая дорогая группа России: MASH раскрыл райдер группировки…
«В моей жизни появилась любовь»: Экс-муж Татьяны Булановой Владислав Радимов рассказал о новой…
В Samsung перенесли дату презентации Galaxy S11 и Galaxy Fold…
«Всё зашло далеко, назначили антибиотик»: Звезда "Дома-2" Саша Черно заболела…
Медики предупреждают о магнитных бурях перед Новым…
"Симпатия однозначно есть": Эксперт по жестам Илья Анищенко рассказал о связи Ольги Бузовой и Давида…
Адвокат Тимур Маршани: «Споров, связанных с разделом имущества Галины Волчек, не…
КамАЗ обновил план развития до 2025…
Просмотреть все новости