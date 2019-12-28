Певица Натали рассказала об успешной сдаче ЕГЭ её сыном Арсением
Певица Натали рассказала о своих переживаниях в связи со сдачей её сыном Арсением ЕГЭ. Артистка отметила, что 2019 год для неё был не самым простым.
Сын Натали окончил обучение с двумя золотыми медалями, одна из которых была получена от школы, а вторая является региональной наградой. Педагоги надеялись на успех Арсения и в итоге почти «задавили» грузом ответственности.
«За последние 2 года учёбы Арсений почти не отрывался от учебников. Закончил школу с кругами под глазами, а на время вступительных экзаменов мы стали вместе пить валерьянку. Очень переживала, поэтому к июлю казалось, что возвратилась из зоны боевых действий», - призналась Натали.
Все проверки и тестирования остались в прошлом. Арсений поступил на IT-факультет, поскольку уже долгое время заинтересован в компьютерах.
В настоящее время Натали вернулась к своему творчеству. Даже на 31 декабря певица планирует работать, ввиду чего торжественную встречу Нового года в компании семьи она перенесла на 1 января. Натали отметила, они ежегодно ставят в своей квартире живую сосну. Эта традиция была привита её отцом. Невзирая на большое число разнообразных искусственных елей, знаменитость предпочитает настоящее дерево, которое имеет приятный аромат.
Сын Натали окончил обучение с двумя золотыми медалями, одна из которых была получена от школы, а вторая является региональной наградой. Педагоги надеялись на успех Арсения и в итоге почти «задавили» грузом ответственности.
«За последние 2 года учёбы Арсений почти не отрывался от учебников. Закончил школу с кругами под глазами, а на время вступительных экзаменов мы стали вместе пить валерьянку. Очень переживала, поэтому к июлю казалось, что возвратилась из зоны боевых действий», - призналась Натали.
Все проверки и тестирования остались в прошлом. Арсений поступил на IT-факультет, поскольку уже долгое время заинтересован в компьютерах.
В настоящее время Натали вернулась к своему творчеству. Даже на 31 декабря певица планирует работать, ввиду чего торжественную встречу Нового года в компании семьи она перенесла на 1 января. Натали отметила, они ежегодно ставят в своей квартире живую сосну. Эта традиция была привита её отцом. Невзирая на большое число разнообразных искусственных елей, знаменитость предпочитает настоящее дерево, которое имеет приятный аромат.